“A Feira Internacional de Negócios serve para Portugal passar a estar no centro”

A edição de 2018 da Feira Internacional de Negócios (FIN) vai decorrer entre os dias 14 e 16 de junho, na Exponor, em Matosinhos. Alberto Carvalho Neto, líder pela Associação de Jovens Empresários Portugal – China (AJEPC), responsável pelo evento, em parceria com a Federação Sino PLPE, acredita que este é “um projeto onde a língua portuguesa acaba por ser um fator de internacionalização”.

Ao Jornal Económico, o empresário e dirigente associativo explicou que o encontro faz parte de um projeto a 10 anos da AJEPC, com o mote “Três eventos, Três Continentes em Português”. No fundo, trata-se de uma triangulação em três feiras: a FIN no Porto, a PLPEX (Países de Língua Portuguesa Exportador), que se realiza no mês de outubro em Macau e a edição da FIN Brasil, que decorreu em março. Alberto Carvalho Neto descreve estes três eventos como estando “bem balizados no tempo, para que consigamos arranjar um programa cronológico onde os empresários das esferas da Europa, África, e América do Sul saibam exatamente onde se reunir para discutir projetos”.

O responsável salienta que “a ideia é concentrar e promover Portugal de acordo com a diplomacia económica e também da sua posição geoestratégica e geopolítica, para apoiar também estes países na negociação da sua relação com a China”.