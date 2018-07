A Europa sem sentido de comunidade

Se houve um mito mobilizador na história da União Europeia foi a ideia de fronteiras abertas. Não só o facto de as fronteiras estarem literalmente abertas, mas também uma ressignificação da ideia de fronteiras e da experiência de as atravessar, uma realidade cada vez menos política e cada vez mais cultural, de convívio e encontro de diferenças. Foram as cidades e capitais europeias da cultura que, desde 1985 (precisamente o mesmo ano do acordo de Schengen), passaram a mostrar-se aos cidadãos europeus, convidando-os a conhecer outros países europeus através das suas cidades. 20 anos antes, tínhamos os “jogos sem fronteiras”, uma ideia de Charles de Gaulle, na continuidade do tratado do Eliseu assinado com Adenauer.

Já então se punham nas televisões as cidades médias europeias de toda uma Europa de cidades, meio a competir meio a brincar, cidades que assim se visitavam reciprocamente. Esta fronteira valorizada, não como barreira que serve o propósito de impedir a passagem às pessoas, mas como experiência formadora, entrou no ADN do ensino superior europeu com o programa Erasmus, criado em 1987, programa que beneficiou milhões de jovens europeus, muitos deles hoje com mais de quarenta anos e com capacidade de influir nos nossos destinos colectivos.

Portanto, para os cidadãos, a Europa não foi apenas nem sobretudo o projecto de remoção de obstáculos a um mercado único, cada vez mais neoliberal, cada vez menos empenhado no pilar da coesão social, como foi para esferas de interesse com cada vez mais poder. Para os cidadãos, foi um projecto de comunidade alargada de fronteiras benignas, aliás consentâneo com o ideal da sociedades do conhecimento, onde a única fronteira a transpor é a do desconhecimento.