À espera de Godot

Os resultados provisórios do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN), acabados de publicar, confirmam a tendência de crescimento da despesa em I&D em Portugal. As empresas assumem agora 51% do montante total da despesa que atingiu 1,33% do PIB nacional.

A lista das empresas que mais investem em I&D revela também o que sabemos: as empresas de maior dimensão suportam uma fatia importante desse investimento, mas ainda não, salvo raríssimas exceções, em níveis semelhantes de investimento ao das empresas congéneres noutros países.

Espera-se que o investimento empresarial, nas atividades que integram o ciclo de I&D e de Inovação, acelere, ganhando mais expressão nos próximos anos, na linha do que acontece nos países mais desenvolvidos. E que se consiga alargar a base de PME, com perfil tecnológico, participantes em iniciativas agregadoras, em torno de clusters ou de outros “arranjos” institucionais, reforçando, desse modo, a sua capacidade de absorção de conhecimento e de colaboração com outras empresas, universidades, politécnicos e centros de I&D.