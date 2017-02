A escola de Maquiavel

Imagine que tinha uma elevada capacidade financeira e que se encontrava a braços com acusações graves contra si, qual seria a sua primeira opção? Contratar o melhor advogado que o dinheiro possa comprar? Se foi esse o seu pensamento, sugiro que reflicta um pouco mais.

Recolha de informação e desenvolvimento de actividades para identificar, avaliar e neutralizar possíveis ameaças a nós dirigidas, esta é, em suma, a definição de contra-inteligência estratégica para a CIA. Um conceito praticamente desconhecido do cidadão português, mas utilizado amiúde, por alguns, em Portugal. Adaptado à pergunta que referi, significa que não se deixa nas mãos de outros a avaliação dos méritos da minha causa, optando antes pelo controlo inicial do resultado final, independentemente da lei e/ou de quem decide.

Exemplo: não se espera que exista um processo proposto por desconhecidos, mas intenta-se indirectamente um contra nós, com temas pré-escolhidos e retirando espaço a outros, liderado por peões, que permitam garantir à partida que os danos serão de menor monta, nomeadamente pela extinção do processo.

Se o objectivo for fazer uma vida nos contornos exteriores da lei, então a estratégia é um pouco mais abrangente, mas nada de monta, bastam dois simples pontos para a atingir. O primeiro passo é o patrocínio de um pequeno, mas dominante, grupo de legisladores, independentemente da máscara da cor política, que permita:

a) desorçamentar o poder judicial, rendendo-o à ineficácia por falta de meios técnicos e humanos

b) criar leis e processos cheios de expedientes dilatórios e espaços de fuga – as excepções (onde mora o diabo);

c) escolher meia dúzia de fantoches para garantir que da supervisão não sai nada mais que uma inacção conivente e conveniente.

O segundo passo é o controlo dos veículos de informação de massas, objectivo que se atinge usando a dependência financeira de “meia dúzia” de personagens em locais-chave, ou mediante a utilização de blogues para veicular notícias que nos favoreçam e/ou prejudiquem o adversário. Importa perguntar: foi preciso chegar a 2017 para se “descobrir” que havia e há bloguistas profissionais?

Uma acção muito utilizada pelos governos é colocar à discussão dos cidadãos os temas “polémicos” que mais interessam, empurrando os potencialmente danosos para um plano de menoridade. Por exemplo, ocupar um mês interno a discutir a migalha da TSU, enquanto as situações da CGD e do Novo Banco desaparecem do “radar”. Não surpreendentemente, acabou a TSU e recomeçou a conversa sobre ambos os bancos.

Sugiro, pois, que o leitor seja o mais pragmático possível quando confrontado com situações de aparente incompetência ou notícias polémicas – ambas escondem quase sempre o verdadeiro objectivo. Exemplo: a reversão de parte da lei Dodd-Fank por Trump, que tinha como finalidade reduzir os abusos perpetrados pelo sistema financeiro, no meio de tantas outras polémicas, passou despercebida.

Na Europa, as verdadeiras intenções do Brexit (tema secundário) poderão desembocar na transformação do Reino Unido num paraíso fiscal (tema principal), para garantir competitividade (justificação). Pelo meio ficam as promessas, lá como cá. Em suma, Nicolau Maquiavel continua a fazer escola: “A promessa dada foi uma necessidade do passado, a promessa quebrada é uma necessidade do presente”.

O autor escreve segundo a antiga ortografia.