A empresa de smarthphones portuguesa fecha acordo com a Google

A IKI Mobile, marca portuguesa de smartphones, fechou o GSMA World Mobile Congress com um acordo com a Google que permite passar a disponibilizar em todos os equipamentos da nova gama o sistema operativo Android 8.0.

A empresa liderada por Tito Cardoso (CEO da IKI Mobile) e que foi criadora do primeiro smartphone do mundo com componentes em cortiça, anunciou na passada sexta-feira um acordo que lhe permitirá a integração do sistema operativo Android 8.0 Oreo nos seus equipamentos.

De acordo com a marca portuguesa, o Android 8.0 vai chegar a todos os novos equipamentos da sua gama, que foram anunciados recentemente, aquando da apresentação da fábrica de telemóveis localizada em Portugal.