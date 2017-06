A cada hora há cinco estrangeiros que se tornam portugueses

O número de estrangeiros que se tornou português registou um aumento desde a introdução de alterações legislativas em 2006. Na última década, 402 mil pessoas tornaram-se cidadãos portugueses, segundo dados do Relatório do Observatório das Migrações a que o jornal Expresso teve acesso. Na média, cinco estrangeiros por hora passaram a ter nacionalidade portuguesa.

“Quase meio milhão de cidadãos pediu a nacionalidade portuguesa (477 mil pedidos em dez anos)”, ou seja, “uma média, 48 mil novos processos deram entrada por ano”, de acordo com as conclusões do estudo “Acesso à Nacionalidade portuguesa: 10 anos da lei em números”, do Observatório das Migrações que foi coordenado por Cristina Reis Oliveira e apresentado esta terça-feira.

Os valores comparam com uma média de cerca de 5,6 mil processos ao ano registados nos dez anos antecedentes. Em 2016, o maior número de estrangeiros a tornar-se português veio do Brasil, seguindo-se de Cabo-Verde e da Ucrânia, segundo noticia o Expresso. Quanto à via para pedir a nacionalidade, a naturalização liderou as razões, sendo usada como justificação para 42,1% dos casos, enquanto nos dez anos antecedentes, a principal razão era o casamento.