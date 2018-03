A Apple foi às compras e trouxe algo para ler

A Apple terá firmado um acordo para a aquisição da Texture, um serviço de subscrição de revistas digitais propriedade da Next Issue Media que permite aos utilizadores o acesso ilimitado às publicações mediante o pagamento de uma quota mensal.

A Texture permite aos seus subscritores o acesso ilimitado a mais de 200 publicações de todo o mundo, proporcionando o acesso simples a estes conteúdos, realçou a Apple, que acabou por não revelar os números associados a este negócio.

“Estamos entusiasmados de que a Texture se una à Apple, juntamente com um impressionante catálogo de revista dos principais editores do mundo”, declarou Eddy Cue, vice-presidente sénior de software e serviços de internet da Apple, que destacou o compromisso da Apple com “o jornalismo de qualidade e fontes fiáveis”