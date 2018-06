Deco alerta: há mais produtos da Claire’s com amianto

Depois de em abril as autoridades holandesas terem encontrado vestígios de amianto em duas caixas de maquilhagem da Claire’s (caixa de oito sombras e outra de pó compacto), e de a Deco ter alertado para tal, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor voltou a lançar o aviso de que existe mais um estojo de maquilhagem da marca com vestígios de amianto.

O Sistema Europeu de Alerta Rápido (Rapex) colocou o produto na sua ‘lista negra’ e o kit saiu das lojas. No entanto, chegou a ser vendido em Portugal, pelo que a associação aconselha a confirmar que se o tem em casa: “Confirme se tem estas maquilhagens em casa, sobretudo nos lotes e códigos de barras 04/17, 38783, 5053264387832. Em caso afirmativo, entregue nas lojas, para serem destruídas”, refere a Deco.

A utilização de amianto é expressamente proibida em produtos cosméticos devido ao seu potencial carcinogénico.

Na semana passada, o Governo português autorizou parcerias com seis municípios para obras de emergência em escolas cujo mau estado de conservação põe em causa as atividades letivas, nomeadamente, devido à existência de telhados em amianto, problemas de humidade e/ou de infiltrações e instalações e/ou mobiliário degradados.

O que é o amianto? O amianto ou asbestos é a designação comercial utilizada para a variedade fibrosa de seis minerais metamórficos de ocorrência natural. Devido às suas propriedades (elasticidade, resistência mecânica, incombustibilidade, bom isolamento térmico e acústico, elevada resistência a altas temperaturas, aos produtos químicos, à putrefação e à corrosão) o amianto teve, no passado, numerosas aplicações nomeadamente na indústria da construção, encontrando-se presente em diversos tipos de materiais tais como: telhas de fibrocimento, revestimentos e coberturas de edifícios, gessos e estuques, revestimentos à prova de fogo, revestimentos de tetos falsos, isolamentos térmicos e acústicos, entre outros. Na Europa foi particularmente utilizado entre 1945 e 1990. Em Portugal, foi proibida a utilização/comercialização de amianto e/ou produtos que o contenham a partir de 1 de janeiro de 2005, de acordo com o disposto na Diretiva 2003/18/CE transposta para o direito interno através do Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de junho.

Fonte: Direcção-Geral da Saúde