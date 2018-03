Recordes no turismo aumentam competição de rotas nas companhias aéreas

O boom turístico em Portugal, marcado por recordes no número de turistas no país, está a fazer gerar novas rotas e reforços das companhias aéreas em determinados destinos. O “Diário de Notícias” escreve esta segunda-feira, 12 de março, que só este verão haverá, pelo menos, mais 23 novas rotas nos cinco principais aeroportos Portugal (16 estreias e sete pela primeira vez neste período estival).

A transportadora portuguesa TAP Air Portugal estima um crescimento de 7% no número total de passageiros a bordo em 2017 e vai lançar as novidades Florença e Nouakchott (a partir de Lisboa) e Milão, Barcelona e Ponta Delgada (a partir do Porto). A Lufthansa admite igualmente que “as reservas estão acima dos níveis esperados” em Portugal.

Já a Air France KLM tem expectativas “bastante altas” para o país. “Portugal continua a ser uma história de sucesso”, (…) [um mercado] bastante dinâmico e estratégico”, afirmou ao DN Hervé Kozar, diretor comercial da Transavia, low-cost do mesmo grupo.