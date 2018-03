Juventude Comunista exige viagens a preços acessíveis durante todo o ano

A Juventude Comunista Portuguesa (JCP) defendeu a necessidade de se aplicar de imediato o princípio da continuidade territorial, com viagens baratas o ano todo, durante uma iniciativa no Largo Phelps.

“O princípio da continuidade territorial deve ser aplicado o mais rápido possível”, defendeu Duarte Martins, dirigente nacional da JCP.

Duarte Martins acrescentou que os jovens devem poder viajar dentro do nosso País “a preços acessíveis” em qualquer dia do ano. “Não queremos um Charter no Natal e outro na Páscoa”, afirmou.