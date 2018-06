Altri e Galp põem PSI 20 a brilhar numa Europa a ‘vermelho’

A bolsa portuguesa encerrou a sessão desta quinta-feira, dia 7 de junho, em alta, contrariando o pessimismo das praças europeias no fecho de sessão desta tarde. O principal índice nacional, PSI-20, valorizou 0,20%, para 5.624,61 pontos, impulsionado pelos ganhos das papeleiras e da Galp Energia.

As ações da energética fecharam com uma subida de 1,42%, para 16,4050 euros, depois de a empresa ter anunciado que adquiriu hoje a posição no bloco Uirapuru na 4ª Rodada de Partilha de Produção no Brasil através da sua subsidiária brasileira, a Petrogal Brasil.

Ainda assim, a cotada que liderou os ganhos foi a Altri, com um disparo de 4,16%, para 8,5200 euros. Durante a manhã, a papeleira registou um salto de 8,35% e atingiu mesmo máximos históricos nos 8,560 euros. Tamne no setor da pasta de papel, a Semapa valorizou 1,52% e a Navigator avançou 0,98%.