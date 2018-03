União Europeia vai incluir Bahamas e Ilha Virgens na lista negra para paraísos fiscais

Os ministros da Economia e das Finanças da União Europeia (Ecofin) vão incluir na lista negra de paraísos fiscais as Bahamas, Ilhas Virgens Americanas e São Cristóvão e Nevis na próxima reunião do Ecofin, marcada para dia 13 de março, em Bruxelas, Bélgica.

A decisão já está tomada a nível técnico e a reunião servirá para confirmar a medida dos Estados-membros, segundo o “Expansión”. Bahamas, Ilhas Virgens Americanas e São Cristóvão e Nevis entrarão para a lista negra da União Europeia que já inclui outras nove jurisdições: Samoa Americana, Bahrein, Guão, Ilhas Marshall, Namíbia, Palau, Santa Lúcia, Samoa e Trindade e Tobago.

De saída estão Barhein, Ilhas Marshall e Santa Lúcia, que passarão para lista “cinzenta”, visto que se comprometeram a alterar os seus regulamentos quanto à lei fiscal, adaptando-os aos padrões da União Europeia.

De acordo com os documentos preparatórios da reunião de 13 de março, os três paises já assinaram cartas “de alto nível político” com o compromisso de resolver os problemas identificados em dezembro de 2017, quando a UE concordou com a criação de uma lista para paraísos fiscais impedidos de negociar com os Estados-membros.

A lista “cinzenta” foi criada para paises que se comprometeram a cumprir os critérios exigidos pela União europeia, em matéria fiscal.