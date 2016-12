Multibanco regista 267 transações por segundo na véspera de Natal

A SIBS divulgou os últimos dados sobre as caixas e terminais de pagamento automático, que indicam que “no período entre o dia 28 novembro 2016 e o dia 25 dezembro 2016 foram efetuados 34,5 milhões de levantamentos no valor de 2.397 milhões de euros”.

De acordo com as estatísticas da SIBS, os levantamentos e as compras nos terminais de pagamento automático da rede Multibanco o número de operações aumentou 7,7% e o montante transacionado acresceu 7,3%, comparativamente ao mesmo período de 2015.

Os portugueses utilizaram mais o Multibanco e movimentaram valores maiores. Os levantamentos realizados foram mais 1,3% do que no ano passado, com um valor médio diário de 69 euros.

No mesmo período, foram efetuadas 82,8 milhões de compras, no valor de 3.277 mil milhões de euros, montante que corresponde a menos 0,3% do que em período comparável no ano anterior. Em compras, o valor médio dos pagamentos em lojas foi de 40 euros.

Variação do número e valor dos levantamentos e compras realizadas na rede Multibanco para os períodos em análise em 2015 e 2016

Fonte: SIBS (Estatísticas relativas ao período equivalente em 2015 e 2016)