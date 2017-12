Ações dos CTT disparam após apresentação do plano de reestruturação

As ações dos CTT reagem de forma positiva ao plano de reestruturação anunciado esta segunda-feira: abriram a disparar quase 11 % e após a primeira hora de negociação sobem 6,18% para os 3,71 euros.

A reação inicial dos analistas também foi positiva. “Iremos analisar o novo plano estratégico com mais pormenor embora nos pareça numa análise preliminar que o mercado iria apreciar mais medidas de incremento de receitas do que iniciativas que privilegiem o corte de custos, com o objetivo de procurar incorporar o mesmo na nossa avaliação da empresa”, referiram os analistas do Caixa BI no Equity Daily.

O plano de reestruturação apresentado pelo operador postal inclui cortes de 25% na remuneração fixa do Presidente do Conselho de Administração e do CEO, 15% de redução para os restantes membros executivos e não executivos do Conselho de Administração em 2018, a ausência de remuneração variável para a Comissão Executiva referente a 2018 e 2017 e a redução de cerca de 800 postos de trabalho nas operações ao longo de três anos, em consequência da queda do tráfego do correio.