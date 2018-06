98 graus negativos! É esta a temperatura mais baixa registada na superfície da Terra

O Pólo Sul é uma zona fria do mundo, mas desconhecia-se que poderia atingir temperaturas como a que agora foi verificada: 98 graus negativos. Foi este o valor registado por uma equipa de investigadores do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que entre 2004 e 2016 analisou dados dos satélites “Terra” e “Aqua” da NASA e dos Satélites Ambientais Operacionais da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA na sigla inglesa).

A zona onde essa temperatura foi registada é o Planalto Antártico Oriental, uma área cuja extensão é equivalente ao tamanho da Austrália e fica localizada junto ao Pólo Sul, 3.500 metros acima do nível do mar. Os dados recolhidos pelos investigadores ao longo dos 12 anos indicaram que as temperaturas da superfície da neve estiveram abaixo dos 90 graus, ao longo do inverno e de uma forma regular em todo este planalto, mas com quase 100 pontos especificos do mesmo a registarem os 98º negativos.

Esses pontos estão espalhados por centenas de quilómetros e todos os pontos frios são encontrados em depressões lisas nas camadas de gelo, onde em condições de tempo ainda mais frias o ar mais denso pode cair e ficar parado por vários dias. Quanto mais tempo estiver lá, mais frio será o ar e a superfície da neve até que o vento volte a subir e o perturbe.