Procura emprego? 97% das empresas prevê recrutar ainda este ano

A quase totalidade das empresas pretende recrutar ainda este ano: 97% das inquiridas no âmbito da última edição do barómetro de Recursos Humanos do instituto Kaizen em Portugal responde afirmativamente à questão sobre futuros processos de recrutamento ao longo do ano.

Na hora de contratar, as empresas dizem optar em primeiro lugar por profissionais com experiência até cinco anos (73%). A segunda opção recai nos recém-licenciados (55%). Em terceiro lugar, as empresas elegem profissionais com experiência entre cinco a 10 anos. No final da lista surgem os profissionais com experiência entre 10 a 20 anos (3%), bem como o recrutamento de pessoas com mais de vinte anos de experiência recolheu 0% de respostas.

Quando questionados sobre o maior desafio atual na gestão de pessoas, 62% das empresas diz que passa pela criação da cultura de compromisso e promoção de uma performance de excelência. Já 20% destaca a atração e retenção de talento. Apenas 10% considera como desafio a gestão do sistema de avaliação de desempenho e plano de carreira, enquanto para 8% a preocupação maior reside na garantia de liderança pelo exemplo.