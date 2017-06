8 perguntas e respostas sobre a situação do Banco Popular

O sexto maior banco de Espanha vive tempos dúbios. Apesar de ter recebido várias propostas sobre uma possível fusão, estas não foram suficientes para o fazer estabilizar em bolsa. Só este ano as ações da entidade bancária caíram mais de um terço, chegando a atingir mínimos de 28 anos (menos 8,3% para 0,55 euros), e preço dos títulos tier 1 registaram igualmente uma queda. O Banco Central Europeu deve reunir-se esta terça-feira com os espanhóis e uma das hipóteses em cima da mesa é o pedido de empréstimos adicionais ao banco liderado por Mario Draghi. A agência Bloomberg reuniu uma série de perguntas e respostas a que investidores e clientes devem estar atentos.

Como é que se pode avaliar a situação do Banco Popular neste momento?

Parece complicada. As ações do banco tombaram 44% em três dias até esta segunda-feira, 5 de junho. Os investidores estão a questionar-se sobre se a estratégia de resgate do presidente Emilio Saracho é viável ou se ainda há tempo para avançar com o plano.