7327 alunos realizam exames nacionais e provas finais do 9º ano na Madeira

A primeira fase dos exames nacionais inicia-se esta segunda-feira. Na Madeira 7327 alunos vão realizar estas provas finais no 9º ano quer no ensino secundário, de acordo com a Secretaria da Educação.

Na Madeira estão inscritos nas provas finais de 9º ano 2782 alunos enquanto o ensino secundário reúne 4545 alunos nos exames nacionais.

No 9º ano existem 5550 inscrições para os exames finais deste ciclo de ensino enquanto que no secundário existem 9448 inscrições para os exames.