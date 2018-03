70 mil árvores plantadas entre os picos do Prado e Curral para evitar aluviões e incêndios

A faixa corta fogo do Pico do Prado e Pico do Curral vai ser concluída até abril. Esta área com cerca de 600 mil metros quadrados está a ser alvo de uma intervenção por parte do Governo Regional. No local, vão ser plantadas 70 mil árvores, entre folhosas e espécies endémicas da Madeira, para prevenir incêndios e aluviões.

No terreno, esteve esta segunda-feira Miguel Albuquerque. O presidente do Governo Regional destacou a importância do investimento no montante de 42 mil euros que vai também permitir assegurar a captação de recursos hídricos.

“Esta é apenas uma das áreas onde estamos a trabalhar. Estamos também a criar a linha de corta-fogo no Caminhos dos Pretos e as coisas estão a correr bem”, vincou.