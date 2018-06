7 universidades portuguesas entre as mil melhores do mundo

A Universidade do Porto é a melhor instituição portuguesa no World University Rankings de 2019 da britânica QS, maior rede internacional de ensino superior, responsável pela publicação de vários rankings ao longo do ano. Ocupa o 328.º lugar no universo das mil instituições da lista. A Universidade de Lisboa está em segundo, com a 355.º posição da geral. Na última edição do ranking (2018) eram 301ª e 305ª, respetivamente.

Seguem-se a Universidade Nova de Lisboa (405), a Universidade de Coimbra (407), a Universidade de Aveiro (531-540), a Universidade do Minho (651-700) e a Universidade Católica Portuguesa (751-800).

No grupo das portuguesas apenas três das sete universidades – Coimbra, Aveiro e Minho – não perderam posição face a 2018.