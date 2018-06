600 ovelhas de 90 criadores tosquiadas este domingo no Chão dos Terreiros

Este domingo são tosquiados 600 ovelhas de 90 criadores da Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso (ACGSP) no Chão dos Terreiros no Perímetro Florestal do Poiso.

O rebanho presente nestas tosquias faz parte da ACGSP, sendo supervisionado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que supervisiona os rebanhos, e define também “as estratégias de ordenamento e disciplina adequados à manutenção dos animais em apascentação” com o objectivo de que os pastos existentes no Perímetro Florestal das Serras do Poiso “sejam aproveitados racionalmente, sem que ocorra deterioração do coberto vegetal e do solo”.

O ordenamento do pastoreio no Perímetro Florestal do Poiso, explica a organização, já vem desde a década de 1960 sendo que a condução destes rebanho é feita de maneira a que “os animais aproveitem os pastos adequadamente, sem deterioração do espaço natural”