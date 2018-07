5,8 milhões de euros para a mobilidade das carreiras na Administração Pública

O Governo da Madeira vai abrir a Administração Regional à mobilidade de carreiras e para isso disponibilizou 5,8 milhões de euros no orçamento rectificativo.

O anúncio de Miguel Albuquerque surgiu esta sexta-feira, pela manhã, durante uma cerimónia de regularização do vínculo de 105 trabalhadores com contrato precário no Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

“Nós temos neste momento 28 mil trabalhadores precários na Adiminstração Central, na Madeira são 170. Hoje foram 105, mas até setembro o meu governo vai integrar todos os trabalhadores precários na Administração Regional”, afirmou o chefe do Executivo madeirense, esclarecendo também que os funcionários públicos vão beneficiar já este ano dos 15 dias de férias aprovados recentemente.