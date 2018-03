50 viaturas de combate florestal disponíveis na Madeira em julho

A Madeira vai poder contar com 50 viaturas de combate aos incêndios antes de julho próximo. “Houve um atraso no programa do concurso nacional, faltava entrar 50 unidades no programa especial de contratação pública. Vão estar disponíveis em julho”, avançou ao Económico Madeira Pedro Ramos, secretário regional com a tutela da Proteção Civil.

Segundo o responsável, o investimento nos veículos de combate aos fogos florestais representou, ao abrigo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), uma verba de 1 milhão de euros.

Num ano em que a Madeira vai utilizar, pela primeira vez, meios aéreos no combate aos incêndios, Pedro Ramos dá também conta do alargamento do período de vigor do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF), um programa que vai contar com aumento do contingente afeto ao patrulhamento, à vigilância, sinalização e detecção de fogos.