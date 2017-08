50 kms e custo de 83 mil milhões: Maior ponte do mundo é chinesa

Denominada de Hong Kong Zhuhai Macau, esta ponte é considerada a maior do mundo, com um comprimento total de 50 quilómetros. O objetivo da sua construção passa por ligar as três principais regiões administrativas do Sul da China, Hong Kong, Macau e China.

A ponte é composta por estrada de três faixas com 29,6 quilómetros de comprimento, que passa por um túnel de 6,7 quilómetros atravessando duas ilhas artificiais perto da fronteira da Região Administrativa de Hong Kong.

O projeto foi iniciado a 15 de dezembro de 2009 e tinha como data prevista de abertura outubro do ano passado. Contudo, agora concluída a nova previsão de abertura deste projeto está prevista para dezembro deste ano.