Cinco razões para sair do trabalho a tempo e horas

Em Portugal o horário laboral estabelecido por lei para a função pública é de 35 horas semanais. Um facto que, em maio, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, disse ser uma meta a aplicar no sector privado, apesar de não ser um compromisso do Governo na actual legislatura.

Mas se é daqueles casos em que não raras vezes trabalha para lá da hora do expediente e gostaria que o seu patrão compreendesse a necessidade de sair a horas, saiba que um horário de trabalho definido é uma vantagem não só para o trabalhador, mas também, para o empregador.

Eis as cinco razões para sair do seu trabalho a tempo e horas:

Definir prioridades

Quando não existe um horário de trabalho bem definido é mais fácil cair em distrações. O facto de ter de respeitar um horário de trabalho obriga o trabalhador a criar prioridades, tornando o seu trabalho mais orientado e eficiente.

Trabalhar mais horas não significa aumento de produtividade

Muitos empregadores caem no erro de considerar que mais horas de expediente correspondem a um aumento de produtividade. Contudo, é a motivação de um trabalhador e o estabelecimento de metas laborais que podem tornar o trabalho de alguém mais produtivo. Ao permitir que um trabalhador tenha a sua vida mais organizada, com horários de saída bem definidos, e ao mesmo tempo, estimulando uma maior eficiência durante o período em que se encontra no local de trabalho, conseguirá mantê-lo mais focado, concentrado e produtivo.

Organização

Um trabalhador que consegue cumprir o seu horário de trabalho, tanto na entrada como na saída, cumprindo pelo meio todas as tarefas necessárias, revela organização. Mais, conseguir sair do trabalho a tempo e horas com todas as funções mostra disciplina e eficácia. E ao conseguir cumprir este ponto, terá mais facildiade em organizar a sua vida fora do horário de trabalho.

Mais tempo de descanso

Ao cumprir o seu horário laboral conseguirá ter mais tempo de descanso e lazer. O trabalho em excesso, pelo contrário, terá a médio prazo um efeito contraproducente, levando ao esgotamento do trabalhador, e assim, à redução da sua produtividade. Ou seja, cumprir o horário de trabalho pode torná-lo mais produtivo a longo-prazo.

Desenvolvimento pessoal

Com um horário mais definido, com uma rotina mais organizada e com tempo para a vida pessoal, também o trabalhador terá mais disponibilidade mental para investir em si próprio e nas suas capacidades interpessoais.