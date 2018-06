5 dicas financeiras para criar os seus filhos

Como pai, tudo o que quer é o melhor para os seus filhos. Mas se se esforça constantemente para satisfazer as necessidades básicas lá de casa, já devia ter começado uma nova abordagem às finanças domésticas. E, como sabe, tudo em família se torna mais divertido.

As finanças pessoais devem ser discutidas em família e este hábito deve ser incutido desde cedo em sua casa. Poupar nos gastos básicos lá de casa, como eletricidade e água (os banhos podem ser batalhas), é um excelente começo.

Discuta as compras que costuma fazer, preços e até as decisões de maior responsabilidade, como a compra de uma televisão e ou de um automóvel. Às vezes, até pode ser surpreendido positivamente pelos mais pequenos.

Ouvir as opiniões dos diferentes elementos da família podem ajudá-lo a passar as principais noções de construção de um orçamento familiar para os seus filhos. Saber como gerir o seu dinheiro é fundamental para que os seus filhos também consigam seguir o mesmo caminho e que sejam pessoas autossuficientes e literadas financeiramente no futuro, com escolhas conscientes.

Nunca é cedo para ensinar os filhos

Não importa se o seu filho acabou de sair da pré-escolar ou se está a preparar-se para os anos turbulentos do liceu. Nunca é cedo demais para mudar a sua estratégia financeira para melhor. Essa é a razão pela qual juntámos estas cinco dicas fundamentais para que a sua família encare o futuro sem medo!