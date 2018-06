40 cientistas europeus visitam floresta portuguesa

No âmbito do projeto europeu ALTERFOR, 40 cientistas europeus vão visitar a área florestal do caso de estudo português – 2 Zonas de Intervenção Florestal em Vale do Sousa, na próxima quarta-feira, dia 13. Esta visita insere-se no 3º encontro geral do referido projeto, que decorrerá de 12 a 14 de junho na Universidade Católica Portuguesa, campus Asprela, Porto.

O principal objetivo do ALTERFOR é fornecer novas e melhoradas abordagens de gestão florestal que sejam suficientemente fortes para enfrentar os desafios do século XXI. Esses desafios vão desde as incertezas das alterações climáticas e a dinâmica complexa dos mercados globais em evolução até as pressões para o aumento do uso da bioenergia.

Em Portugal o projeto é liderado pelo CEF – Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia, tendo como parceiro não-académico a Associação Florestal de Vale do Sousa.