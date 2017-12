35% dos portugueses não trabalha na área para a qual estudou

Segundo um estudo da OCDE, 35% dos portugueses trabalha numa área diferente daquela em que tirou o seu curso universitário.

De acordo com os dados da base de dados “Skils for Jobs” (“competências para empregos”) da OCDE, o país em que um maior número de pessoas se encontra a trabalhar numa atividade diferente daquela para a qual estudou na universidade é o Reino Unido, onde 40% dos empregados estão nessa situação.

Em segundo lugar, encontra-se a Grécia, com 39%, seguida da Eslováquia (37%), e Suécia (36%).

Com o mesmo número de Portugal, encontram-se a Itália, a Irlanda, e a Espanha, seguidos de França e Letónia, com 34%.

Os países com o maior número de pessoas empregadas na área para a qual estudaram são a Suíça, com 87%, a Alemanha (79%), e Luxemburgo e Finlândia, ambos com 77%.