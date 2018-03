33 curtas-metragens em exibição no Madeira Fantastic FilmFest

O Colégio dos Jesuítas vai receber entre esta terça e sexta-feira o Madeira Fantastic FilmFest. Na selecção oficial do festival estarão em exibição 33 curtas-metragens com origem em países como os Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha, Itália e Portugal.

Na selecção oficial do festival vão estar em exibições duas produções da Madeira, três de Portugal, e mais 28 curtas-metragens internacionais.

Nesta edição do festival está confirmada a presença do realizador Nicola Piovesan com a curta-metragem ‘Attack of the Cyber Octopuses’.