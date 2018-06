Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto "Business On the Way", no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.

A AEP está na Alemanha a promover o setor automóvel nacional, anunciou a Associação Empresarial de Portugal. A cidade escolhida é Estugarda, na Alemanha, e o local a feira Global Automotive Components and Suppliers. A AEP acompanha um grupo de empresas portuguesas do setor automóvel. A participação nacional, organizada pela AEP em parceria com a AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel, conta com oito empresas, que têm como objetivo reforçar a presença no mercado para aumentar as exportações, diz a Associação. Continuar a ler As empresas que integram a comitiva da AEP são A. Henriques II (produtos de borracha), Epedal (acessórios para veículos automóveis), Fundinio (acessórios para veículos automóveis), INCOMPOL Indústria Componentes (acessórios para veículos automóveis), PPRR Plásticos (chapas, folhas, tubos e perfis de plástico), TrimNW (acessórios para veículos automóveis), WRK (máquinas) e FABOR (produtos de borracha) Pela segunda vez consecutiva a organizar a participação nacional na Global Automotive, no mercado alemão a AEP já promoveu, em 2016, a participação coletiva na feira IZB – International Suppliers Fair (componentes indústria automóvel) e uma missão inversa de compradores. O ano passado esteve em Munique, na BAU (construção, materiais de construção e interiores) e em Frankfurt, na IAA (Salão Internacional do Automóvel). A Global Automotive Components and Suppliers, que decorre na Messe de Estugarda, é um espaço onde são apresentados os mais recentes produtos e tecnologias para o setor automóvel. Conta com a presença de construtores, produtores de equipamento e de toda a cadeia de fornecimento.