Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou que o sismo foi hoje sentido nas ilhas do Pico e do Faial.

Às 16h31 locais (mais uma hora em Lisboa) sentiu-se um sismo com epicentro próximo da Madalena. O IPMA adianta que este sismo “não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região da Madalena e Horta.