3 mil pessoas visitaram o Teatro Municipal Baltazar Dias para assinalar 130º aniversário

Foram cerca de 3 mil pessoas que entre 1 e 11 de março passaram pelo Teatro Municipal Baltazar Dias para visitar as diversas iniciativas promovidas neste local no âmbito do 130º aniversário deste espaço dedicado à cultura.

Entre 1 e 11 de março o Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu iniciativas como as Conferências do Teatro – Madeira de A a Z, o espetáculo ‘A Morte da Audiência’, o Concerto Comemorativo dos 130 anos pela Orquestra Clássica da Madeira.

O concerto de Márcia, o documentário ‘Palco dos Afetos’ e o concerto ‘Essentials Romantics’ pela Orquestra Imperatriz Sissy fizeram ainda parte do conjunto de iniciativas promovidas pelo Teatro Municipal nestes dias.