3%, 60%, 2%: a Santíssima Trindade da zona euro

Joseph Stiglitz, reputado economista da Universidade de Columbia que, por imperativos de lucidez e razoabilidade, não alinha no dogmatismo da ortodoxia, participou recentemente nas Conferências do Estoril. Aí proferiu, com uma assertividade cristalina, a respeito das metas macroeconómica que são impostas aos países da zona euro, o seguinte: “E então perguntamos: onde é que surgiram estes números, os números que dizem que o défice não devia passar dos 3% do PIB, que a dívida não devia passar dos 60% do PIB, ou que a inflação não devia passar dos 2%? Esses números surgiram do nada, não houve qualquer base económica para esses números. Contudo, agora, na Europa, esses números são tratados com se fossem uma dádiva divina, como se fizessem parte da Criação, e que seria uma violação das leis básicas da Natureza violar essas regras.”

Esta proclamação põe a discussão sobre as regras de funcionamento da zona euro in sito: não se trata de descobrir as “leis da física” do euro, antes de definir, ideologicamente, quais as regras do jogo.

Os targets definidos nos tratados, com disse Stiglitz, não têm fundamentação económica, na medida em que não são emanações científicas, empíricas. São, antes, objectivos que os legisladores decidiram impor, para moldar os países que integram o euro a um tipo específico de modelo económico e social, neste caso, o modelo com o qual a Alemanha se dá bem. O problema é que a Europa não é a Alemanha.