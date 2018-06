2,8 milhões de telespectadores: Portugal-Espanha lidera audiências do Mundial 2018

A transmissão televisiva do Portugal-Espanha na sexta-feira, 15, pelas 19h, na RTP 1, reuniu uma audiência de 2,8 milhões de telespectadores, tornando o primeiro jogo do grupo B do Campeonato do Mundo de 2018 o mais visto, até agora, em Portugal, no epectro da audimetria de canais em sinal aberto, informou a agência de meios Nova Expressão esta segunda-feira.

O Portugal-Espanha, que terminou empate com três golos para cada equipa, no Estádio Fisht, em Sochi, obteu um share de 68,2%.

Mais, o jogo entre portugueses e espanhóis foi mesmo o programa mais televisionado pelos portugueses na última semana, de 11 a 17 de junho.