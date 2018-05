28% dos portugueses diz que “comunica com Deus todos os dias”

O Pew Research Center apresentou ontem um relatório intitulado “Ser cristão na Europa Ocidental“, baseado em sondagens realizadas em 15 países, incluindo Portugal que está colocado no topo em vários indicadores. Desde logo na percentagem (83%) de inquiridos que declaram ser cristãos, seguindo-se a Irlanda, Áustria e Itália (todos com 80%). Na última posição desta tabela destaca-se a Holanda, com apenas 41% de inquiridos que declaram ser cristãos.

Outro indicador liderado por Portugal é a “comunicação com Deus”. De acordo com o relatório, 28% dos portugueses diz que “Deus comunica com eles todos os dias”, ao passo que 17% diz que o faz com uma frequência semanal ou mensal e 13% diz que o faz “raramente”. Apenas 30% dos inquiridos portugueses diz “nunca comunica” ou “não acredita em Deus”. Nesta tabela, a segunda posição é ocupada pela Espanha, com 15% a dizer que “comunica diariamente” e 55% a dizer que “nunca comunica” ou “não acredita em Deus”. Em sentido inverso, na Dinamarca há 3% que “comunica diariamente” e 70% que “nunca comunica” ou “não acredita em Deus”.

No que respeita à crença de que “Deus ou um poder superior vai julgar todas as pessoas pelo que fizeram”, Portugal também se destaca no topo da tabela, com 53% da população (cristãos ou não cristãos) a dizer que acredita nesse julgamento divino. Segue-se a Itália com 46% e a Irlanda com 41% de inquiridos. Os portugueses também são os que acreditam mais que “Deus os recompensou pelo seu comportamento” (63%), seguindo-se a Espanha (41%) e a Itália (40%).