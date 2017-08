268. Número de incêndios bate recordes no sábado

Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da ANPC, conduziu o primeiro briefing de domingo deste organismo. Durante o habitual ponto da situação, a responsável referiu que, no passado sábado, foi registado um número recorde de incêndios no país. Os 268 incêndios registados foram combatidos por 6.553 operacionais, incluindo 1762 viaturas e 103 missões de meios aéreos.

Atualmente, estão em curso, dominadas ou em vigilância, existem 510 ocorrências, que mobilizam 3.079 operacionais e 500 meios militares, declara Patrícia Gaspar, que acrescentou que o final da tarde e início da noite de sábado passado foram especialmente “complicados e difíceis” para os bombeiros que combatem estes fogos. As situações foram especialmente complicadas na zona centro, onde foram acionados o Plano Distrital de Emergência de Coimbra e os Planos Municipais de Emergência de Mirando do Corvo, Coimbra, Cantanhede e Ferreira do Zêzere.

No passado sábado foi também acionado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que garantiu existam atualmente dois módulos da unidade militar de emergência de Espanha a ajudar no combate aos incêndios. Este país irá ainda enviar para Portugal dois meios aéreos, para se juntar ao avião proveniente de Marrocos. “É um sistema de complementaridade, e que felizmente tem ajudado não só os países na Europa, mas fora da Europa também. Se houver possibilidade, virão mais meios aéreos. Toda a ajuda será bem-vinda”, declara Patrícia Gaspar.