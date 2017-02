246 crimes praticados em Lisboa por dia

Durante o ano de 2015 iniciaram-se 89.914 inquéritos, o que dá uma média de 246 crimes por dia investigados pelo Ministério Público na comarca de Lisboa, revela o relatório de actividade da comarca de Lisboa, hoje divulgado. No domínio de crimes contra o Estado e de corrupção e afins, foram deduzidas 375 acusações num montante de perto de 52 milhões de euros.

Segundo o mesmo documento, o total de inquéritos iniciados representa uma ligeira diminuição face a 2015 (91.490), tendo Ministério Público da Comarca de Lisboa findado, no ano passado, 87.926 inquéritos, resultado que, frisa o memorando, “continua a representar um esforço de manutenção das pendências em números que indicam o cumprimento do objectivo da duração do processo por prazo razoável e o mais curto possível”.

Todavia, este número concreto, representa um aumento de pendências, em relação ao ano de 2015. No final de 2016, a pendência nos serviços do MP da Comarca de Lisboa era de 23.447 inquéritos. Este número significa um acréscimo de 9% na pendência (mais 1.988 inquéritos) em relação à pendência verificada no fim do período homólogo do ano de 2015.