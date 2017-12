2017, o ano da bitcoin e da tecnologia no mundo financeiro

A tecnologia e a digitalização entraram de rompante e estão a ganhar tomar conta do investimento global. Bitcoin e ações tecnológicas estiveram entre os temas mais populares do setor financeiro e negócios pesquisados por todo o mundo no motor de busca Google, este ano. As criptomoedas em geral foram um dos temas quentes do ano nos mercados financeiros, mas foi a bitcoin que despertou especial atenção dado que já contabilizou uma valorização de mais de 1.500% desde o início do ano. A criptomoeda “bitcoin” entrou pela primeira no top 25 das pesquisas do Google, sendo que os termos associados revelam que a principal dúvida é saber quando é uma boa altura para comprar. No entanto, “bolha” também é uma palavra comum.

Num ano de valorizações nos mercados acionistas, as pesquisas por “stocks” e “equities“, associadas a termos como “caro”, “barato” e “devo comprar”, aumentaram em relação ao ano passado, sendo que o mesmo não se verificou em relação a “obrigações” ou “matérias-primas”. No entanto, as procuras por “bolha” e “volatilidade” também aparecem como tendências.