2017: O ano “mais volátil” de risco político desde a II Guerra Mundial

O Grupo Eurasia defende que “este ano marca o ambiente de risco político mais volátil no período pós-guerra, tão importante para os mercados globais como a recessão económica de 2008”, concretizando que temos assistido a alterações profundas no mundo geopolítico, potenciado pelos movimentos populistas, sustentando ainda que o mundo enfrentará uma “recessão geopolítica”.

No entanto, tal não significa que se materialize num conflito militar ou na rutura das principais instituições do governo central, afirma o relatório.

A vitória de Trump e dos seus ideais de “America First” (América Primeiro), alicerçada nos valores centrais norte-americanos de independência, levam a que o Grupo Eurasia espere uns EUA menos ativos no sistema internacional. “Para Trump, isso significa independência da responsabilidade americana para desempenhar um papel indispensável” nos assuntos internacionais, sustentam.

A volatilidade do riscos políticos estará presente, também, nos aliados norte-americanos na Europa, sendo que “alguns deles podem materializar-se”, sublinha o relatório. A fragilidade de Merkel numa Europa que se prepara para o Brexit; onde as eleições francesas podem levar a extrema-direita ao poder; a crise grega continua que continua sem resolução final; a Turquia direcciona-se para um caminho perigoso; e o terrorismo que assola a Europa, são igualmente destaques no relatório.

A China e “a transição da liderança chinesa programa para este outono irá moldar a sua trajetória política e económica durante, pelo menos, uma década” é também considerada um dos principais motivos para o volátil risco político em 2017.