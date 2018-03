170 alunos na final regional da Taça Escolar de Educação Rodoviária

Na próxima sexta-feira realiza-se a final regional da Taça Escolar de Educação e Orientação Rodoviária na Praça do Povo e nos Jardins do Almirante Reis. A iniciativa vai contar com a presença de 170 alunos de escolas do 1º, 2º e 3º ciclos da Região Autónoma.

A final da Taça de Educação Rodoviária tem como objetivo “sensibilizar e informar” os alunos sobre a melhor forma de circular na estrada, nomeadamente através do uso da bicicleta. Já a final escolar de Orientação Rodoviária pretende, através da prática desportiva, “educar e sensibilizar” para os problemas da sinistralidade rodoviária.

Durante estava iniciativa, da Secretaria Regional da Educação, será exposta uma exposição fotográfica sob o tema ‘Cem Comentários no Trânsito’.