160 milhões de americanos não se podem dar ao luxo de partir um braço

A situação precária das finanças pessoas dos americanos é já notícia há alguns anos. O Centro Elevate da Nova Classe Média analisou a situação para concluir quando é que uma despesa inesperada se torna uma crise para um cidadão americano comum.

De acordo com o sistema de crédito norte-americano todas as pessoas começam com um Credit Score baixo, e na medida em que a pessoa adquire dívidas e faz os pagamentos em dia, o crédito desse indivíduo vai sendo construído aos poucos.

Existem diferentes níveis que classificam o sistema norte-americano e estes são baseados numa pontuação que funciona da seguinte forma: