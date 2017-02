15 de junho: Fim do roaming na UE já tem data marcada

Referido em comunicado de imprensa, o fim do roaming na União Europeia (UE) tem data marcada para 15 de junho deste ano. Este serviço, prestado pelo operador do país de origem, permite-lhe utilizar o telemóvel enquanto viaja no estrangeiro.

Para a melhor regulação deste mercado, o Conselho da EU chegou a um acordo de valor limite daquilo que as operadores podem cobrar de tarifas entre si quando os seus clientes utilizam outras redes na UE.

Para as chamas de voz, o valor praticado até ao momento é de: preço doméstico (tendo por base o preço para chamadas nacionais originadas e terminadas em diferentes redes de comunicações) + 0,05€/minuto, segundo a Anacom. Depois deste acordo entre os representantes europeus o preço máximo a ser cobrado é de 0,032€ por minuto, sem sobretaxa. As mensagens escritas não vão poder ultrapassar os 0,01€, contra os 0,06€ atuais.