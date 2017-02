14 banqueiros receberam mais de um milhão de euros em 2015

Apesar das remunerações terem caído com a crise, o número de banqueiros portugueses a receber mais de um milhão de euros aumentou em 2015 para 14. De acordo com dados revelados pelo “Report on high earners 2015” e divulgados este domingo pelo ‘Diário de Notícias’, no ano anterior, os banqueiros com salários milionários apenas eram dez. E em 2013, sete.

Em média os salários mais altos rondam os 1,5 milhões de euros em Portugal, entre salário fixo e variável, menos 32% do que em 2014, quando a média atingiu 2,25 milhões de euros. A justificação para esta queda a pique é atribuída pelo estudo da Autoridade Bancária Europeia à crise que deixou muitas instituições financeiras a braços com prejuízos e milhões em crédito malparado nos seus balanços.

Na Europa, o relatório mostra que há 5142 banqueiros remunerados com mais de um milhão de euros anuais. O número representa um crescimento de 33% face ao total apurado em 2014, dada a valorização da libra face ao euro, que com que surgissem novos banqueiros milionários no Reino Unido. Em média, banqueiros britânicos levaram para casa 1,98 milhões de euros em 2015.