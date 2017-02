Mais de 13 mil estudantes continuam à espera de bolsa

Já passou metade do ano letivo, mas ainda há 13,604 alunos nas universidades portuguesas à espera de resposta sobre pedidos de bolsa, segundo os dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) a que o Jornal de Notícias teve acesso. O Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES) garante que estes casos dizem respeito a “processos em análise, reclamação ou reanálise”.

Quase oito mil estudantes de instituições de ensino superior públicas continuam à espera, o equivalente a 9,6% do total das candidaturas. No universo das instituições privadas, o número de alunos sem resposta é 5,623, ou 50,9% das candidaturas. No total candidataram-se a bolsas 93,820 estudantes, o que significa um aumento de 3,709 candidaturas em relação ao ano anterior e de 7,129 em dois anos.

O MCTES justifica os atrasos com “situações pontuais de lentidão da plataforma” relacionadas com o elevado número de candidaturas. “O processo está normalizado”, garantiu o ministério em declarações ao JN. No entanto, as associações académicas, que se reuniram em janeiro para discutir o problema, reivindicam uma agilização dos processos. “É inadmissível repetirem-se atrasos, ano após ano”, afirmou a presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Ana Luísa Pereira.