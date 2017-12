1,2 milhões de moedas: Herança em cêntimos levou seis meses a ser contada

Grão a grão enche a galinha o papo… o popular ditado bem se poderia aplicar a esta história passada em Bremervörde, Rotenburg, no estado da Baixa Saxónia, Alemanha, e contada pelo jornal “NDR”: quando morreu, um homem, camionista de profissão, deixou à família um “senhor” mealheiro, feito de moedas de um e dois cêntimos de marco, a moeda vigente na Alemanha antes do euro.

A coleção, feita ao longo de três décadas, foi levada em maio pela família para a filial do Bundesbank em Oldenburg. As moedas embaladas em centenas de sacos pesavam 2,5 toneladas e representavam um enorme desafio, dado que havia que contá-las.

Wolfgang Kemereit, da filial do banco central de Oldenburg, foi encarregado da tarefa. Durante nada menos do que seis meses contou… 1,2 milhões de moedas, que convertidas para a moeda atual renderam 8 mil euros.

Segundo o Bundesbank, em toda a Alemanha, existem ainda cerca de 12,65 mil milhões de marcos alemães, isto é, 5% do dinheiro que estava em circulação no momento da introdução do euro no dia 1 de janeiro de 2002. Só na sucursal do Bundesbank de Oldenburg, há, em média, 13 pessoas por dia a trocar uma média de 490 marcos.