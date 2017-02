MAAT encerra amanhã e reabre em março

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, encerra amanhã, dia 6 de fevereiro, e reabre no dia 21 de março com novas exposições e entradas pagas.

Miguel Coutinho, administrador executivo e diretor-geral da Fundação EDP, revelou à agência Lusa que vai ser criado um cartão de membro MAAT com entrada livre para todas as exposições e possibilidade de levar um acompanhante, pelo valor de vinte euros anuais, segundo divulgam os meios de comunicação.

As entradas diárias passam a ter o custo de nove euros com acesso a todas as salas, ou cinco euros com acesso limitado à Central Tejo ou novo edifício do MAAT.