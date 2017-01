TAP é a nona melhor companhia regular do Mundo

A portuguesa TAP ficou classificada em em nono lugar da classificação geral elaborada pela eDreams entre as companhias aéreas regulares de todo o Mundo.

Essa classificação foi liderada pela Emirates Airlines.

A eDreams, a maior agência de viagens de voos ‘online’ do Mundo, acaba de apresentar o estudo “Melhores companhias aéreas regulares do Mundo em 2016”, um estudo que teve por base a opinião de mais de 90.000 clientes da marca.

A TAP manteve a tendência de subida no ‘ranking eDreams’ e alcança agora a nona posição da classificação geral das “Melhores Companhias Aéreas regulares do Mundo em 2016” depois de em 2015 assumir já um lugar de destaque no ranking eDreams, ao posicionar-se na 10ª posição.

O estudo da eDreams distinguiu ainda as melhores companhias mediante várias categorias: “Companhias aéreas mais limpas”, “Companhias aéreas mais confortáveis”, “Melhor serviço a bordo”, “Melhor entretenimento a bordo”, “Melhor serviço de check-in”, “Melhores companhias aéreas pelas suas zonas VIP” e “Melhor relação qualidade-preço”.

Tanto para a análise geral como para cada uma das categorias, os clientes eDreams foram convidados a atribuir uma pontuação entre 0 a 5, mediante a sua preferência.

Para a análise geral das “Melhores Companhias Aéreas regulares do Mundo em 2016”, a eDreams considerou as companhias aéreas regulares que obtiveram mais de 300 opiniões dos clientes eDreams.

Com um total de 4,23 pontos, em cinco possíveis, a Emirates Airlines liderou a classificação do estudo eDreams como a melhor companhia aérea regular de 2016, ocupando também o primeiro lugar em seis das sete categorias, como a melhor nas categorias de limpeza, conforto, serviço a bordo, serviço de check-in, entretenimento e preço.

Desta forma a luxemburguesa Luxair que em 2015, assumia a liderança, foi destronada pela principal companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, passando agora para segundo lugar da classificação geral, com 4.18 pontos. Na análise por categorias, a Luxair destaca-se ainda por assumir uma posição em quatro das sete categorias em análise: segunda classificada nas categorias “Companhia aérea mais limpa” e “Melhor companhia aérea pelas suas zonas VIP” e terceira classificada nas categorias “Melhor serviço a bordo” e “Melhor serviço de check-in”.

O ‘top ten’ da eDreams ficou integrado ainda pela Aer Lingus (4,03 pontos), Lufthansa (4,02 pontos), Swiss International Air Lines (4,01 pontos), Turkish Airlines (3,98 pontos), Klm Royal Dutch Airlines (3,96 pontos), TAP Portugal (3,95 pontos) e Austrian Airlines (3,95 pontos) completam a tabela das dez companhias aéreas mais bem classificadas pelos utilizadores eDreams ao longo de todo o ano de 2016.

“As opiniões dos nossos clientes são para nós extremamente importantes. É com estas análises que conseguimos detetar as necessidades e preferências dos consumidores eDreams e com elas aperfeiçoar os nossos serviços e ofertas” refere Pablo Caspers, Chief Air Supplier & Advertising Officer da eDreams, realçando que “o estudo das melhores companhias aéreas eDreams, publicado anualmente, é já um dos mais importantes do setor, por nos ajudar a compreender os aspetos que quem connosco compra mais valoriza na experiencia de voo.”

Publicado anualmente em seis línguas (português, espanhol, inglês, francês, alemão, e italiano), o estudo das “Melhores Companhias Aéreas do Mundo” tem por base a opinião dos clientes da marca.

Em 2016 foram analisadas mais de 90.000 opiniões, de viajantes de todo o mundo, e apenas tidas em consideração as companhias aéreas regulares que alcançaram mais de 300 opiniões de clientes eDreams.

As publicações de setor da eDreams – “Melhores Companhias Aéreas regulares do Mundo”, “Melhores Aeroportos do Mundo” e “Melhores Companhias Aéreas low cost”– procuram facultar informação útil e prática aos utilizadores, facilitando o processo de reserva.