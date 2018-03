1:15m, tempo e espaço para empresários debaterem como crescer

Segundo o responsável da BTOC Cabo Verde, Carlos Graça, a ideia é de, mensalmente, reunir os empresários cabo-verdianos por um período de uma hora e 15 minutos para a discussão de questões prioritárias para o desenvolvimento das empresas e trocar experiências.

“Btalks é uma conversa que nós queremos fazer, no fundo, para estimular a partilha das dificuldades e também o encontro de soluções. Portanto, o que nós queremos é dar palavras às empresas para que exponham os seus problemas e depois propormos algumas medidas concretas que podem ser aplicadas no dia-a-dia”, explicou Carlos Graça, em conferência de imprensa na manha de hoje.

Por outro lado, adiantou que com esta iniciativa pretendem a criação de rede contactos entre as empresas no sentido de juntarem esforços e sinergias para, por exemplo, ganharem escala para abordar o mercado internacional, bem como a melhoria de actução das mesmas a nível nacional.

“Esse é um dos objectivos, fazer com que os empresários que partilhem os mesmos problemas possam encontrar soluções conjuntas”, acrescentou indicando que a intenção, no fundo, é tornar as empresas mais fortes para poderem dar mais à sociedade através da criação de emprego e pagamento dos impostos.

O secretário-geral da CCISS, José Luís Neves, presente na conferência de imprensa explicou que o objectivo da organização é de promover o associativismo empresarial e dar voz aos associados. “Portanto, foi com esta perspectiva que desde a primeira hora decidimos abraçar esta ideia que foi proposta por uma associada nossa, a BTOC Cabo Verde, e avançar com esse projecto de realização mensal de Btalks”, disse José Luís Neves.

A primeira edição do Btalks, prevista para esta terça-feira, 27 de Março, num dos hotéis da capital temo como tema “As vozes femininas do empreendedorismo cabo-verdiano” e vai reunir mulheres empreendedoras que marcam a diferença no mercado. Uma forma simbólica de realçar a questão do empoderamento das mulheres no dia em que se assinala o Dia da Mulher Cabo-verdiana.

A BTOC consulting – improving Business Worldwid está em Cabo Verde desde 2008 e tem representação em Angola, Brasil, China, Espanha, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Polonia. Segundo Carlos Graça, já prestou consultoria a vários projectos públicos e privados e quer ajudar as empresas cabo-verdianas a serem mais forte no mercado.