105 vínculos precários do SESARAM com situação regularizada

É regularizada esta sexta-feira o vínculo de 105 trabalhadores com contracto precário no Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

Destes contractos que serão regularizados 70 dizem respeito a assistentes operacionais, três a assistentes técnicos, oito a técnicos superiores, 13 a técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e 11 a técnicos superiores de saúde.

A regularização, diz o executivo, faz parte da “estratégia de combate à precariedade laboral”.

O executivo adianta que serão admitidos no SESARAM 64 enfermeiros e existe a possibilidade de nos próximos 18 meses existirem “mais duas centenas destes profissionais”.

É de recordar que mais recentemente o SESARAM tinha chegado a acordo com o Sindicato dos Enfermeiros da Madeira (SERAM) para harmonizar os contractos do sector público, privado, e contractos individuais de trabalho em áreas como a avaliação do desempenho, acesso aos concursos, e descongelamento das carreiras.