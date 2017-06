100 mil milhões por ano para reduzir energia nos edifícios

A necessidade de poupar energia já entrou na consciência coletiva, não só com formas mais eficazes de poupar na factura da eletricidade mas alargar ao edificado. De acordo com a Comissão Europeia (CE), melhorar a eficiência energética dos edifícios pode reduzir o consumo energético na UE em 5% e as emissões de CO2 em 6%.

